UEFA avaliará possível conflito regulamentar entre V. Guimarães e Aston Villa

Refira-se que a Red Bird já controlava o Toulouse e, no verão do ano passado, adquiriu o AC Milan por 1,2 mil milhões de euros. No entanto, o caso do Vitória e do Aston Villa não será exatamente igual, tendo em conta que a posição da VSports (dona do clube inglês) na SAD vimaranense é minoritária, já que a empresa detém 46% das ações, tendo dois elementos no Conselho de Administração da SAD.O sorteio da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência está agendado para esta quarta-feira, onde entrará em cena o Vitória. Quanto ao Aston Villa, vai aceder à competição já no playoff.