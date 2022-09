Um amor que não era assim tão impossível

Era uma vez uma rapariga de Guimarães e um rapaz de Setúbal que se conheceram no Facebook. Em comum tinham o amor ao Vitória, que serviu de mote para uma amizade que, mais tarde, acabou em casamento. Sandra Fernandes e Fábio Sequeira fintaram o que um deles chegou a apelidar de “impossível” e construíram uma vida em comum que terá sempre o clube vimaranense como ponto fulcral.

“O Fábio, mesmo quando éramos só amigos, dizia sempre que um dos sonhos da vida dele era viver em Guimarães. Acabou a apaixonar-se por uma vitoriana mas que mora a dois quilómetros do estádio do Braga”, contou Sandra. Já Fábio, virou adepto do Vitória minhoto graças às influências do pai, isto apesar dos muitos anos que viveu mais próximo do Vitória sadino. “Esse amor do meu pai nasceu graças aos adeptos do Vitória. Foi com ele que comecei a ir aos estádios e vou morrer com ele no coração”, vincou alguém que chegou a fazer parte da claque ‘White Angels’ e ficou conhecido como ‘o rapaz lá de baixo’.