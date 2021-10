Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Um borrego com 11 anos: V. Guimarães com histórico negativo em Alvalade Minhotos não ganham na casa do Sporting desde a temporada 2010/11





Targino (à direita) bisou no triunfo em novembro de 2010

• Foto: Arquivo/Paulo Calado