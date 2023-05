V. Guimarães abre as portas do Estádio D. Afonso Henriques com visitas gratuitas

O Vitória de Guimarães informou esta sexta-feira que vai abrir as portas do Estádio D. Afonso Henriques aos adeptos com visitas gratuitas nos dias 3 e 4 de junho.

A primeira sessão será realizada entre as 11 e as 12 horas do dia 3, que contará ainda com uma segunda sessão entre as 16h30 e as 17h30. No dia seguinte, as portas do recinto vimaranense estarão abertas aos adeptos entre as 11 e as 12 horas e a partir das 15h30.

O clube relembra ainda os adeptos que as vagas serão limitadas.