V. Guimarães abre portas do treino aos adeptos amanhã

O Vitória de Guimarães anunciou que vai abrir amanhã as portas da academia do clube aos sócios e adeptos para poderem assistir ao treino da equipa principal, agendado para as 9h30.A formação vimaranense, recorde-se, voltou aos trabalhos dia 20 de junho.