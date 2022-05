V. Guimarães abre último treino da época aos adeptos

O último treino do V. Guimarães na temporada 2021/2022 será aberto aos adeptos do clube.A derradeira sessão de trabalho antes do dérbi minhoto com o Gil Vicente,, terá lugar no Estádio D. Afonso Henriques, este sábado, pelas 10 horas.O acesso às bancadas do recinto vimaranense será pela Porta 2 do Estádio, a partir das 9h30.Desta forma, o V. Guimarães pretende proporcionar aos adeptos a possibilidade de um último contacto próximo com o plantel às ordens de Pepa, uma vez que a partida com o Gil Vicente vai decorrer à porta fechada.