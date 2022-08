O V. Guimarães anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com Afonso Freitas para a renovação de contrato do jovem. O lateral-esquerdo fica assim ligado ao clube até 2025."Espero que esta renovação seja mais uma razão, claro que vai depender do meu trabalho, para me poder estrear na equipa principal. É um sonho que tenho há muito tempo, e sinto que esse momento está cada vez mais perto. Poder entrar no D. Afonso Henriques e sentir aquele ambiente, os adeptos são fantásticos, não sei se é por ser de Guimaraes que sinto ainda mais os adeptos, mas é um orgulho enorme", explicou o jogador aos meios do clube.Produto da formação do Vitória, Afonso Freitas esteve apenas dois anos longe de Guimarães, já que representou a Juventus de 2016 a 2018.