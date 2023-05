V. Guimarães acerta renovação de Rui Correia

O V. Guimarães já chegou a um acordo para renovar o contrato do defesa-central Rui Correia, um dos jogadores mais utilizados na equipa B na temporada que está agora a chegar ao fim.O vimaranense vai prolongar o vínculo por mais duas épocas, ou seja, até junho de 2025, uma vez que terminava contrato no final da temporada em curso.Rui Correia, de 21 anos, foi utilizado em 21 jogos na equipa B na época que chega ao fim este fim de semana. O central esteve integrado nos treinos da equipa principal em mais do que um momento.O defesa ingressou no Vitória apenas na temporada 2019/2020, para reforçar a formação sub-19, depois de ter iniciado a carreira nas camadas jovens do Vizela.