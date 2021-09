V. Guimarães adia pagamento de tranche de agosto pela compra das ações da SAD

O V. Guimarães informou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com o empresário Mário Ferreira tendo em vista o adiamento do pagamento da tranche prevista para 31 de agosto, sendo que os "termos do acordo não sofrem alteração", garante o clube minhoto, em comunicado.





Recorde-se que o clube vimaranense, que detinha 40% da SAD desde a sua criação, em 2013, adquiriu em novembro do ano passado 11% do capital por 1,3 milhões de euros, ao abrigo do acordo estabelecido para a compra de todas as ações da Mário Ferreira Andrade S.A. (MAF), que era detentora de 56,4% do capital, por 6,5 M€ em três tranches, até 31 de março de 2022."O Vitória Sport Clube informa, no âmbito do plano para a aquisição faseada de ações detidas pela Mário Andrade Ferreira, Sociedade de Investimentos (MAF), que acertou a posticipação da tranche prevista para 31 de agosto, sem qualquer prejuízo quanto aos termos negociados.O Clube e a SAD registam a postura cooperante que a MAF tem revelado ao longo de todo o processo e que permite que o Vitória possa gerir de forma mais eficaz os seus compromissos de curto prazo, dando sequência à estratégia delineada quanto à gestão dos ativos e ao modelo de rentabilização da Academia, da formação e do recrutamento interno.Recorde-se que o Vitória Sport Clube já adquiriu uma participação correspondente a 11% do capital social da Sociedade e que faz com que o Clube seja o acionista maioritário desde novembro de 2020, detendo 51% das ações.Sendo este reforço de posição irreversível e estando blindada a posição do Vitória Sport Clube na SAD, importa comunicar que o acordo para a aquisição dos restantes 45,4% do capital social se mantém nos moldes definidos e previamente anunciados."