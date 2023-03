V. Guimarães agenda particular com o Vianense

O V. Guimarães informou esta terça-feira no seu site que vai disputar um particular com o Vianense, em Viana do Castelo, no próximo sábado.Cada bilhete pode ser adquirido por 2 euros; quatro podem ser comprados por 5 euros.A partida com o atual líder da Série A do Campeonato de Portugal está agendada para as 11 horas.