V. Guimarães anuncia apresentação oficial e deixa críticas às autoridades de saúde

É já esta sexta-feira, dia 23, que o V. Guimarães vai apresentar o plantel, a equipa técnica e os equipamentos para a nova temporada. A cerimónia vai ser transmitida em direto nos meios oficiais do clube, contra a vontade do próprio emblema, que pretendia realizar um evento presencial.





Foi com essa intenção que o Vitória delineou "um exaustivo plano de contingência para que se verificasse a presença de associados na Bancada Nascente (num máximo de 2.213 pessoas, abaixo até dos 33% da lotação daquela bancada)", mas este desejo esbarrou no parecer negativo da autoridade de saúde."Foi com surpresa e desilusão que recebeu um parecer negativo da autoridade de saúde pública, mais ainda quando o Vitória faria depender o acesso ao evento da apresentação de um certificado de vacinação ou de um resultado negativo nos vários testes previstos para o efeito", lamentou o emblema, numa nota oficial, falando até em "ostracismo"."Face a esta disposição, que é contrária ao aplicado noutros eventos realizados na cidade e apenas prolonga o já longo ostracismo a que vêm sendo sujeitos o desporto e os seus adeptos, a cerimónia chegará até ao público através de transmissão streaming nos canais digitais do clube (Facebook), permitindo aos vitorianos conhecer o plantel e a equipa técnica para 2021/22, bem como os equipamentos a utilizar ao longo da temporada", concluiu.