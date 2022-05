V. Guimarães anuncia contratação de Ryoya Ogawa

Ryoya Ogawa é reforço do V. Guimarães. O conjunto minhoto anunciou, este sábado, a contratação do lateral-esquerdo, que chega a Guimarães por empréstimo do FC Tokyo.O negócio, válido por um temporada, contempla uma opção de compra de 1 milhão de euros, sendo que o internacional japonês, de 25 anos, prepara-se para viver a primeira experiência fora do seu país. Com a saída de Rafa Soares, em fim de contrato, a asa esquerda da defesa do V. Guimarães começa assim a ganhar forma.Para além de Ogawa, os vimaranenses já apresentaram Matheus Índio e Anderson.