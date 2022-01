V. Guimarães anuncia mais dois casos de Covid-19

O V. Guimarães anunciou, esta quinta-feira, ter detetado mais dois casos positivos de Covid-19. Trata-se de Oscar Estupiñan, avançado da equipa principal, e de Iuri Tavares, extremo dos sub-23 que já se estreeou pela equipa principal e que até esteve no banco no jogo com o Boavista.Os dois jogadores testaram positivo nos testes antigénio realizados na quarta-feira e voltaram a ter o mesmo resultado nos testes PCR depois realizados.Assim, ambos ficam de fora das opções para o jogo com o Gil Vicente, na segunda-feira.De volta estão Quaresma, Edwards e Hélder Sá, já recuperados da infecção por Covid-19.