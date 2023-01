V. Guimarães anuncia rescisão de Rafa Pereira

O V. Guimarães continua a emagrecer o seu quadro de jogadores. Esta terça-feira, anunciou a rescisão do contrato de Rafa Pereira.O médio, recorde-se, chegou a Guimarães no verão de 2021, proveniente do FC Porto, mas não chegou a estrear-se na equipa principal. Na época 2022/2023 cumpriu apenas dois jogos na formação B, na Liga 3, depois de na temporada passada ter sido utilizado em 16 partidas.Rafa Pereira mudou-se do FC Porto para o V. Guimarães juntamente com Francisco Ribeiro, num negócio que na altura foi avaliado em 15 milhões de euros. Em contrapartida, mudaram-se de Guimarães para o FC Porto o defesa-central Romain Correia e o defesa-esquerdo João Mendes.