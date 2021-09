V. Guimarães apresenta Comissão de Honra do Centenário do clube

No dia em que celebra o 99.º aniversário, o V. Guimarães apresentou a Comissão de Honra do Centenário do clube, assim como o esboço do programa a ser cumprido até 22 de Setembro de 2022.





O centenário obriga a uma comemoração à altura da sua dimensão. O clube não se rogou a esforços para que as comemorações dignifiquem a sua história", destacou Fernando Ribeiro, membro da Comissão do Centenário.Por seu turno, o presidente vitoriano, Miguel Pinto Lisboa, afirmou que "se as comemorações dos 100 anos nos convocam a todos, a missão desta Direção passa por garantir que a comemoração é recebida como uma oportunidade para contribuir para dignificar a história, a conhecer melhor e a conseguirmos transmitir às gerações mais jovens. Tem de ser um momento do debate sobre o presente e o futuro do clube. Tem de ser visto como um momento em que percebamos de onde viemos, onde estamos e para onde podemos ir. Cabe-nos trabalhar, todos juntos e mobilizados, em prol de um só objetivo: fazer com que o centenário coincida com um ciclo dourado da vida do clube e para mais 100 anos mais ricos que os primeiros".Com um programa que ainda não está fechado, Fernando Ribeiro garantiu a realização de eventos para "recordar a história do clube. Queremos reconhecer e homenagear personalidades que se distinguiram no clube, promover exposições várias e debates assim como lançar livros relacionados com os 100 anos do clube. Desejamos realizar torneios desportivos nas diferentes modalidades, promover as modalidades profissionais e amadoras assim como criar mais ligações com a sociedade envolvente e uma ponte com as novas tecnologias, aproveitando a proximidade da Universidade do Minho".A inauguração do mini estádio, na Academia, vai acontecer no ano do centenário, que será encerrado com "com uma grande Gala" a 22 de Setembro de 2022. "Um dos pontos altos será uma homenagem a Neno, dia em que completava 60 anos, a 27 de Janeiro de 2022", acrescentou Fernando Ribeiro."O contributo de todos os sócios é muito bem vindo", destacou ainda o académico, que revelou o e-mail para tal efeito: centenario@vitoriasc.pt.José Luís Xavier FernandesJaime Pereira CunhaArmando Humberto Gomes AlvesJosé FranciscoFernando Pinto Cancela GusmãoJosé Joaquim Silva GuimarãesDomingos BragançaJosé João TorrinhaRui Vieira de CastroD. Jorge OrtigaFernando RorizPimenta MachadoVítor MagalhãesEmílio Macedo da SilvaJúlio MendesAntónio XavierJosé CotterRaul RochaPedro XavierJoão CardosoIsidro LoboFernando Dias ConceiçãoAntónio SilvaAmaro Costa e SilvaCésar MachadoAdolfo MendesEduardo Salgado LeiteAvelino MarquesPedro Vilhena RoquePedro XavierIsidro LoboAlfredo MagalhãesJosé AlpoimEdmundo CamposManuel FerreiraAntónio XavierAntónio MagalhãesFederações de Futebol, Natação, Ténis de Mesa, Taekwondo, Voleibol, Basquetebol, Xadrez, Andebol, Atletismo, Triatlo, Boxe, Kickboxing e Muaythay, Jiu Jitsu, Judo, Desportos Eletrónicos e Lutas Amadoras.