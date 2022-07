V. Guimarães apresenta plantel aos adeptos no domingo

O V. Guimarães anunciou, esta terça-feira, que a apresentação do plantel aos sócios e adeptos acontecerá no próximo domingo. O evento está agendado paras 21h30 e terá lugar na Plataforma das Artes."A partir das 21h30, os vitorianos poderão, assim, assistir à apresentação das equipas A e B do Vitória Sport Clube. No regresso dos eventos com público, e porque os sócios são parte fundamental no passado, no presente e no futuro do Clube, este momento servirá de união e convívio entre jogadores e adeptos. Depois de alguns anos privados desta confraternização, esta será também a ocasião ideal para que todos os jogadores e treinadores possam sentir o apoio exemplar dos vitorianos", podia ler-se no comunicado do clube.Recorde-se que os minhotos entram em ação na época 2022/23 no dia 21 de julho, frente ao Puskás Akádemia, em jogo a contar para 2° pré-eliminatória da Conference League.