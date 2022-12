V. Guimarães apresenta postal e selo comemorativos do centenário do clube

A Comissão do Centenário do Vitória apresentou, esta quarta-feira, o selo comemorativo dos 100 anos do clube, assim como um postal ilustrado, da autoria do cartoonista Miguel Salazar, ano âmbito de uma parceria com os CTT.Com o preço unitário de um euro, selos e postais estão à venda nas lojas do clube. As folhas de 25 selos, procuradas por colecionistas, custam 20 euros.O selo comemorativo do Centenário do Vitória, fundado a 22 de Setembro de 1922, tem como elementos identificadores o logótipo do clube, a espada de D. Afonso Henriques e a própria imagem do rei fundador de Portugal.De acordo com Nuno Fernandes, da Comissão do Centenário, as atividades comemorativas dos 100 anos do emblema vimaranense vão projectar-se para 2023, concretamente os torneios desportivos destinados às modalidades. "A Comissão do Centenário conta com o apoio da estrutura do Vitória para perceber com que clubes podemos contar. Queremos que se percorra as instalações do concelho de Guimarães", disse. Além de alimentar a possibilidade de "ainda haver surpresas", Nuno Fernandes adiantou que a Comissão deve promover novas tertúlias. "Há alguns temas que os vitorianos nos pedem, há um exemplo muito singular, a questão dos Estatutos, um tema quente. Mas, há outros temas que iremos levar às ruas dentro em breve."