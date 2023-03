V. Guimarães apresenta resultados da auditoria às contas da SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães vai apresentar aos sócios os resultados de uma auditoria às contas da SAD, numa sessão de esclarecimento a realizar esta sexta-feira, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.A reunião está marcada para as 19h e contará com a presença de Paulo André, da Baker Tilly Portugal.Desta forma, António Miguel Cardoso vai cumprir uma das promessas que fez aquando da campanha eleitoral.