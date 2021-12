V. Guimarães apresenta 'Walking Football' como nova modalidade do clube

O V. Guimarães deu a conhecer, esta segunda-feira, o mais recente projeto do clube. Trata-se da aposta no 'Walking Football' (futebol a andar), modalidade dirigida a pessoas com mais de 55 anos (ambos os sexos).No primeiro treino da nova modalidade dos minhotos, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Guimarães, estiveram presentes Miguel Pinto Lisboa (presidente do Vitória SC), Nelson Felgueiras (vereador do desporto da Câmara Municipal de Guimarães) e Amadeu Portilha (presidente da direção da 'Tempo Livre', parceira do projeto). A equipa do Vitória conta já com alguns com alguns históricos do clube, isto apesar de as inscrições ainda estarem abertas.