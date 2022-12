V. Guimarães associa-se a campanha solidária de apoio a pessoas daltónicas

O Vitória associou-se à 'Primeira Árvore de Natal Inclusiva pela Cor', iniciativa que tem como parceiros a Câmara Municipal de Guimarães, o Hospital da Senhora da Oliveira e o Espaço Guimarães, onde está instalada a árvore. O protejo baseia-se no ColorADD, o alfabeto da cor desenvolvido por Miguel Neiva, que tem como missão principal ajudar a comunidade daltónica nas tarefas do dia a dia."O Vitória tem em si, desde a sua fundação, o princípio da inclusão e o ColorADD representa isso mesmo. O clube pretende contribuir para o processo de educação das pessoas", destacou o vice-presidente Armando Guimarães, na companhia de duas jogadoras da equipa de futebol feminino, Ana Leandro e Filipa Mendes.A vereadora da Câmara Municipal de Guimarães, Paula Oliveira, assim como João Miranda, em representação do conselho de administração do Hospital da Senhora da Oliveira, também marcaram presença na iniciativa, destacando o papel das duas entidades no processo inclusivo de quem padece de daltonismo.