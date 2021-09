V. Guimarães atualiza situação clínica de Rochinha

O jogo entre o V. Guimarães e o Belenenses SAD ficou marcado por um lance aparatoso que envolveu Rochinha e Safira. Os dois jogadores chocaram de cabeça, sendo que o extremo dos minhotos ficou inconsciente e teve de sair do estádio de ambulância.





Já após o fim do encontro, o clube vitoriano deu novas informações sobre o estado do jogador. De acordo com os vimaranenses, Rochinha sofreu um traumatismo na cabeça com perda de sentidos, mas está estável. O atleta seguiu para o Hospital de Guimarães (Senhora da Oliveira), onde vai fazer exames complementares e continuar a ser observado.As próximas horas devem trazer novidades em relação à evolução do atleta.