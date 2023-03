V. Guimarães avança com participação disciplinar contra Al Musrati

O V. Guimarães vai avançar com uma participação disciplinar contra Al Musrati, médio do Sp. Braga.De acordo com as informações confirmadas por, a participação disciplinar dos vimaranenses tem por base imagens que revelam alegados gestos obscenos protagonizados pelo médio líbio no final do dérbi disputado na passada segunda-feira.Imagens partilhadas nas redes sociais mostram que Al Musrati, que chegou a Portugal para jogar no V. Guimarães, levantou o dedo do meio da mão direita na direção dos adeptos que se encontravam na bancada inferior poente do Estádio D. Afonso Henriques.A participação disciplinar do Vitória contra Al Musrati vai ser apresentada junto da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.