V. Guimarães bate o Pevidém por 3-0

O V. Guimarães venceu na tarde desta quinta-feira o Pevidém, por 3-0, em jogo inserido na iniciativa "Conquistadores on Tour". A partida teve também um cariz solidário com a receita a reverter para a "Vida e Cores", instituição vimaranense de solidariedade social.Jota Silva, em jogada de puro contra-ataque, após um canto para o Pevidém, abriu o ativo com um belo golo aos 64 minutos, sendo que aos 66' André Silva aumentou a contagem com um remate de pé esquerdo já na área.O terceiro golo dos vitorianos foi marcado na própria baliza pelo central do Pevidém Emanuel Oliveira, quando este tentava cortar um cruzamento do japonês Ogawa, aos 83 minutos.A equipa da casa podia ter marcado primeiro aos 60', na grande oportunidade do jogo para o Pevidém, com Jorginho a tirar a bola a Jorge Fernandes, isolando-se perante Bruno Varela e o guarda-redes a negar o golo ao avançado.Este jogo jogo confirmou ainda os regressos ao ativo de Jorge Fernandes e Miguel Maga.PEVIDÉM: Dinis; David Castro, João André, Lima Pereira e Tiago Silva; Chico, Bruno Alves e Castro; Bruno Fernandes, Pedrinho e Chima.Jogaram ainda: André Preto, Filipe Sousa, Luís Filipe, Medarious, Vítor Hugo, Leandro Marques, Tiago Ronaldo, Sérgio Duarte, Jorginho, Emanuel Oliveira, Tiago Vieira e Guito Moreira.Treinandor: André Brito.V. GUIMARÃES: Celton Biai; Miguel Maga, Jorge Fernandes, Bamba e Afonso Freitas; Matheus Indio, Zé Carlos e Goncalo Nogueira; Rúben Lameiras, Nelson da Luz e Safira.Jogaram ainda: Bruno Varela, Motombo, Ogawa, Janvier, Tiago Silva, Dani Silva, Jota Silva, Antoñín Córtes, André Silva Tounkara, Anderson, Bruno Gaspar e Mikey Johnston.Treinador: Moreno Teixeira.Ao intervalo: 0-0.Marcha do marcador: 0-1 Jota Silva (64') 0-2 André Silva (66') e 0-3 Emanuel Oliveira (P.B. 83').