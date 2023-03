V. Guimarães bate Vianense por 4-0 com Safira em destaque

O Vitória bateu o Vianense por 4-0 na manhã deste sábado, num jogo de preparação que se realizou no Estádio José de Matos, em Viana do Castelo, no âmbito da iniciativa 'Conquistadores On Tour'.Anderson inaugurou o marcador aos 41', num remate à meia volta após cruzamento de Rúben Lameiras que valeu o único golo até ao intervalo. Na etapa complementar, Safira bisou, marcando primeiro de penálti, aos 73', e depois de cabeça, aos 75', cabendo a Manu Silva o quarto e derradeiro tento do encontro, aos 80', num remate bem colocado.Nesta partida, refira-se, Moreno aproveitou para ver alguns jogadores com poucos minutos em ação, casos de Manu Silva, reforço de inverno que se estreou em jogo ontem, e de Tomás Händel, que regressou à equipa A depois de uma paragem longa por lesão.Com efeito, jogaram de início pelo Vitória Rafa, Tounkara, Manu Silva, Mikel, Bruno Gaspar, Händel, Janvier, Hélder Sá, Rúben Lameiras, Nélson da Luz e Anderson. Entraram ainda André André, Afonso Freitas, Maga, Matheus Índio, Tiago Silva, Jota Silva, André Silva, Safira e Astaldi, jovem guardião italiano de apenas 16 anos.De notar também que o jogo se desenrolou num ambiente de fair play, com uma casa bem composta e com cerca de seis dezenas de vitorianos nas bancadas. Houve também tempo para uma troca de camisolas entre responsáveis dos dois clubes, designadamente Nuno Azevedo, presidente da SAD do Vianense, e Nuno Leite, vice-presidente do Vitória.