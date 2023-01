V. Guimarães coloca à venda os bilhetes para jogo com o FC Porto

O V. Guimarães já colocou à venda os bilhetes para o jogo com o FC Porto do próximo sábado (20H30) e disponibilizou bilhetes de acompanhante de sócio.Os bilhetes a 10 euros dão acesso às bancadas Inferior Poente, Inferior Neno, Superior Norte VSC e Superior Sul e os que custam 15 euros destinam-se à bancada Superior Neno.Cada sócio pode garantir dois bilhetes de acompanhante, estando limitado ao número de lugares disponíveis, e apenas mediante apresentação do respectivo cartão no momento da compra.Os sócios com lugar anual para a temporada 2022/2023 têm entrada gratuita com o respectivo cartão de sócio e a quota 1, enquanto o bilhete de sócio não detentor de lugar anual, que também terá de ter a quota 1 em dia, tem o custo de 4 euros.