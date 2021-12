V. Guimarães com 1.100 bilhetes para a visita ao reduto do P. Ferreira

O V. Guimarães anunciou há momentos que vai dar início à venda dos ingressos para o jogo com o P. Ferreira nesta quarta-feira. O conjunto vitoriano tem direito a 1.100 bilhetes, que têm o custo unitário de 10 euros.Os sócios vitorianos que pretendam adquirir bilhete podem fazê-lo a partir das 14h30 desta quarta-feira. Para tal terão de se dirigir à loja no Espaço Guimarães ou efetuar a compra no atendimento ao associado do Estádio D. Afonso Henriques.No comunicado, o clube vitoriano realçou ainda a necessidade de apresentação de certificado de recuperação Covid-19 ou um teste negativo ("PCR realizado até 72 horas antes ou antigénio realizado nas 48 horas prévias ao jogo, ambas necessitando certificado") para a entrada no recinto desportivo.