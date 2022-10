V. Guimarães com orçamento de 19 milhões e 200 mil euros para a temporada 2022/23

O orçamento da Vitória Sport Clube – Futebol, SAD para a temporada 2022/2023 é de 19 milhões e 200 mil euros, de acordo com as informações avançadas pela administração de António Miguel Cardoso na assembleia de acionistas que teve lugar na noite da passada segunda-feira. Trata-se, segundo os números agora conhecidos, de um orçamento inferior em quase sete milhões de euros àquele que foi apresentado para a época 2021/2022, que era de 27 milhões de euros.O orçamento da SAD vitoriana prevê um lucro de um milhão de euros, depois do prejuízo de 13 milhões registado no último exercício. Para alcançar esse resultado, a administração da SAD do Vitória prevê um lucro de 17 milhões de euros com transferências de jogadores, várias delas já concretizadas, assim como uma diminuição substancial dos custos com o pessoal, de 19.6 milhões de euros, para 13.3 milhões de euros.Na assembleia geral da SAD, os acionistas aprovaram a cooptação do vice-presidente do clube José Eduardo Viamonte para o cargo de Vogal do Conselho de Administração. O Relatório de Gestão e as Contas do exercício que terminou a 30 de junho, assim como o Relatório e Parecer do Fiscal Único, foram aprovados por maioria, tal como as propostas de aplicação de resultados e da Comissão de Vencimentos relativa à fixação da remuneração dos membros dos órgãos sociais da sociedade.