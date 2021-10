V. Guimarães com resultado negativo de 3,6 milhões de euros

O exercício da época 2020/21 do Vitória resultou num resultado negativo de 3 milhões e 621 mil euros. O Relatório e Contas do clube será sujeito à votação dos sócios na Assembleia Geral do próximo sábado, mas segundo revela o Guimarães Digital, que teve acesso ao teor do documento, a direção liderada por Miguel Pinto Lisboa justifica este resultado como sendo uma "consequência da participação do clube na SAD, a qual registou perdas significativas que aportam para a quase totalidade deste prejuízo". "Ainda assim, há que reconhecer que o clube teria, mesmo sem este impacto, apresentado perdas no exercício em análise", pode ler-se no Relatório.





Entretanto, o Conselho Fiscal do Vitória já solicitou à Administração da SAD "a pronta apresentação do plano de recuperação". No parecer anexo às contas do clube, o Conselho Fiscal regista que devem ser criadas "metas concretas de concretização de receita, metas concretas de redução de custos e metodologia de supervisão e acompanhamento de um plano de recuperação".De acordo com o Conselho Fiscal a Vitória SAD "necessita recuperar fôlego financeiro para assegurar a sua sustentabilidade, e superar a atual situação de forma a obter quanto antes resultados e capitais próprios positivos"."As operações do clube revelaram solidez e estão em curso as medidas para assegurar a estabilidade financeira do mesmo. É na VSC SAD que reside a maior fonte de preocupação e para a qual o Conselho Fiscal apela à atuação firme por parte da Administração", pode ainda ler-se no documento que o Guimarães Digital teve acesso e num claro alerta para o futuro.