V. Guimarães confirma detalhes da venda de Alfa Semedo

Depois da transferência já ter sido oficializada pelos sauditas do Al-Tai, o V. Guimarães confirmou há momentos os detalhes da venda de Alfa Semedo. O negócio foi feito por 800 mil euros, mantendo o clube minhoto na sua 20 por cento do passe do internacional guineense.Com 24 anos, Alfa Semedo mudou-se na época para o V. Guimarães, proveniente do Benfica, realizando um total de 31 partidas sob o comando de Pepa, treinador que vai agora reencontrar na Arábia Saudita. À exceção da partida desta quarta-feira, frente ao Hajduk Split, o médio tinha sido utilizado em todos os encontros disputados pelos Conquistadores esta época.