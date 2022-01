V. Guimarães confirma saída de André André e explica transferência

O V. Guimarães confirmou ao final da noite a transferência de André André para os sauditas do Al-Ittihad, justificando a mesma pelo pedido expresso feito pelo jogador para se transferir. Um pedido que os minhotos aceitaram "perante o histórico de André André no clube, o momento da sua carreira e a relevância da proposta recebida pelo jogador".Na sua nota, os minhotos revelam que o médio será cedido até final da época, ficando o emblema árabe com uma opção de compra de 1 milhão de euros."A Vitória Sport Clube – Futebol, SAD informa que o jogador André André recebeu uma proposta do Al-Ittihad, tendo manifestado interesse na transferência para o clube saudita e solicitado que o Vitória a autorizasse.O médio de 32 anos será jogador do Al-Ittihad por empréstimo válido até 30 de junho de 2022, estando prevista contratualmente uma opção de compra fixada em 1.000.000€.Perante o histórico de André André no Clube, o momento da sua carreira e a relevância da proposta recebida pelo jogador, o Vitória respeitou a sua expressa vontade e deseja-lhe as maiores felicidades para esta etapa, sublinhando o agradecimento pela forma como André André tem representado o Vitória ao longo das sete temporadas ao serviço do clube."