V. Guimarães confirma saída do guarda-redes Antal Bencze

O V. Guimarães anunciou, esta quinta-feira, a saída de Antal Bencze do clube. Numa nota publicada no site, o emblema minhoto confirmou o que já se perspetivava há uns dias: a rescisão.O guardião húngaro chegou a Guimarães em 2018 e tinha contrato até 2025, mas nunca conseguiu afirmar-se, o que precipitou este desfecho.Segundo as informações reveladas pela imprensa húngara, Antal deve agora voltar ao país natal, onde terá vários interessados.