V. Guimarães convoca AG para 15 de dezembro

A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD convocou uma assembleia geral de acionistas para 15 de dezembro em que será apresentado o Plano Estratégico da Administração liderada por Miguel Pinto Lisboa. Trata-se de um documento que está a ser elaborado pela SAD para procurar fazer face à atual situação financeira.A apresentação, discussão e votação do Plano Estratégico proposto pelo Conselho de Administração da Vitória Sport Clube – Futebol, SAD será, de resto, um dos pontos principais de uma Assembleia Geral de acionistas em que estarão em discussão outros temas. Em cima da mesa estará igualmente a discussão e deliberação, ao abrigo do disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, sobre a situação financeira da sociedade, nomeadamente sobre a tomada de medidas decorrentes. Irá ainda decorrer a eleição de um novo Fiscal Único e de um novo Fiscal Único Suplente, na sequência do pedido formulado pelo actual Fiscal Único, Carlos Cunha, de transitar para Fiscal Único Suplente, tendo sugerido ao Conselho de Administração da SAD a empresa BDO para Fiscal Único.Além destes pontos, na Assembleia Geral de acionistas marcara para 15 de dezembro, às 21 horas, no Pavilhão da Unidade Vimaranense, será ainda votada a ratificação da cooptação de Pedro Vinagreiro para o cargo de Vogal do Conselho de Administração.