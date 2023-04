V. Guimarães convoca Assembleias Gerais para votar alteração estatutária

O V. Guimarães anunciou a convocatória, esta sexta-feira, uma Assembleia Geral do clube para o dia 19 de Maio, assim como uma Assembleia Geral da SAD, para 23 de Maio, em que associados e accionistas são chamados a pronunciar-se sobre uma proposta de alteração do pacto social da SAD.A Assembleia Geral Extraordinária do clube terá lugar a 19 de Maio, pelas 20h15, no Pavilhão Unidade Vimaranense. Por sua vez, na convocatória da Assembleia Geral da SAD, os accionistas serão ainda chamados proceder à eleição de membros para o Conselho de Administração.Estas convocatórias surgem depois do clube, como deu conta numa outra nota publicada no site, ter fechado "dentro do prazo estimado" o acordo com o parceiro V Sports e que no âmbito da mesma "finalizou o processo de aquisição das ações que ainda eram detidas pela Mário Andrade Ferreira, Sociedade de Investimentos (MAF)."