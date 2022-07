V. Guimarães critica atuação policial: «Expoente máximo foi o apontar de uma shotgun»

O V. Guimarães emitiu, esta sexta-feira, um comunicado a visar a atuação da PSP no jogo frente ao Puskás Akadémia, sobretudo no momento de tensão que se verificou ao intervalo.O emblema minhoto critica a "intervenção despropositada", que teve como "expoente máximo o apontar de uma shotgun" aos adeptos.A nota, assinada por todos os órgãos sociais, serve para pedir mudanças e para informar que o clube irá pedir reuniões com o "Ministério da Administração Interna, com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e com o comando local da PSP"."Os órgãos sociais do Vitória Sport Clube repudiam os acontecimentos ocorridos nesta passada quinta-feira, na bancada Neno do Estádio D. Afonso Henriques, que, uma vez mais, mancham a imagem e o prestígio do futebol português.A intervenção policial completamente desproporcionada no intervalo do jogo entre o Vitória SC e o Puskás Akadémia FC acarreta uma gravidade intolerável, tendo como expoente máximo o apontar de uma "shotgun" aos adeptos vitorianos presentes naquela bancada.Face à força da medida totalmente descabida para com os adeptos vitorianos, os Órgãos Sociais do Vitória Sport Clube condenam a intervenção policial, exultando uma mudança de postura e de atuação por parte das forças policiais nestes momentos de tensão.Este acontecimento mancha uma noite em que a imagem que fica é a de mais uma intervenção policial desmesurada face à gravidade dos acontecimentos prévios, que devia ter sido claramente evitada, ao invés do triunfo conquistado dentro de campo, e do apoio fantástico que foi sentido do primeiro ao último minuto.O Vitória Sport Clube tem tomado medidas de modo a minimizar a possibilidade de ocorrências deste tipo de situações, para que as mesmas não se voltem a repetir, e continuaremos a defender e a fazer os ajustes necessários para que a segurança dos adeptos vitorianos que assistem aos jogos no D. Afonso Henriques esteja sempre salvaguardada.O jogo de ontem marcou o regresso do Vitória Sport Clube à competição, marcou o regresso dos adeptos vitorianos ao D. Afonso Henriques, marcou o regresso do futebol à cidade de Guimarães, onde a união entre o Clube e os adeptos é centenária, e cuja história futura não poderá continuar a ficar manchada por incidentes nas bancadas que envergonham todos os intervenientes.Para que tal não volte a acontecer, é necessária a adoção de medidas que protejam a integridade de todos, e em articulação com a Câmara Municipal de Guimarães, o Vitória Sport Clube vai solicitar uma reunião urgente com o Ministério da Administração Interna, com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e com o Comando Local da PSP. Estão ainda a ser desenvolvidos contatos com a Câmara Municipal no sentido de criar maiores condições de segurança no Estádio D. Afonso Henriques e respetiva zona envolvente.Os Órgãos Sociais do Vitória Sport Clube,DireçãoAssembleia GeralConselho FiscalConselho de JurisdiçãoConselho Vitoriano"