V. Guimarães derrota Vizela e soma quarto triunfo na pré-época

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu, esta quarta-feira, o Vizela por 2-1, somando o quarto triunfo por esses números em quatro 'ensaios' realizados na pré-época.

Após as vitórias sobre Feirense (II Liga), Sporting B (Liga 3) e Mafra (II Liga), a equipa treinada por Pepa defrontou pela primeira vez um oponente primodivisionário e, depois do nulo verificado ao intervalo, inaugurou o marcador aos 67 minutos, por Quaresma, jogador que viria a fazer a assistência para o segundo golo vimaranense, apontado por Maga, aos 69'.

Ao minuto 80, o médio brasileiro Marcos Paulo marcou o tento vizelense, insuficiente, porém, para evitar o quarto desaire da formação treinada por Álvaro Pacheco em quatro jogos de preparação - já tinha defrontado Gil Vicente (3-2), Sporting de Braga (4-3) e Paços de Ferreira (2-1).

Num jogo disputado na academia vitoriana, o conjunto de Guimarães apresentou-se com Matous Trmal na baliza, com Miguel Magalhães, André Amaro, Borekovic e Rafa Soares na defesa, Tomás Händel, Janvier e André Almeida no meio-campo e ainda Marcus Edwards, Rochinha e Bruno Duarte no ataque, tendo, na segunda parte, entrado os autores dos golos e outros 11 jogadores.

Já o onze do Vizela contou com Ivo Gonçalves na baliza, Ofori, Bruno Wilson, Aidara e Kiki na defesa, Marcelo, Raphael Guzzo e Samu no meio-campo, bem como Nuno Moreira, Kiko Bondoso e Cassiano no ataque, antes de, na segunda parte, entrarem outros nove elementos em campo, incluindo o 'marcador' do golo.

O Vitória realiza o próximo teste no sábado, frente ao Gil Vicente, da I Liga portuguesa, enquanto o Vizela, que não divulgou o onze do jogo de hoje, também reentra em campo no sábado, para defrontar o Estoril-Praia, outra das 18 equipas do escalão principal.