V. Guimarães despejado de imóvel por incumprimento de ordem judicial

O V. Guimarães recebeu uma ordem de despejo de um imóvel que ocupava por incumprimento de uma ordem judicial. O caso remonta a uma altura em que a atual direção, comandada por António Miguel Cardoso, ainda não estava na liderança do clube."O processo arrasta-se desde 2021, transitou em julgado em 2022, mas o Vitória não cumpriu a sentença. Como o Vitória não entregou as chaves, procedeu-se à ordem de despejo, com a presença das autoridades, do agente de execução e da presença da minha advogada", revelou Carlos Teixeira, proprietário do imóvel (um T2), em declarações replicadas pelo Mais Guimarães.Ao que tudo indica, o Vitória aceitou a decisão e o pagamento ao proprietário do imóvel será regularizado.