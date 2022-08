V. Guimarães disponibiliza mais bilhetes para a deslocação a Chaves

Depois de os seus adeptos terem esgotados os cerca de mil bilhetes a que o clube tinha direito para a deslocação a Chaves, o V. Guimarães anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com os flavienses para que sejam disponibilizados mais ingressos aos apoiantes vitorianos. Os mesmos têm o preço de 15 euros."O Vitória Sport Clube e o GD Chaves alcançaram um acordo que permite que os bilhetes disponíveis para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP), com número limitado ao espaço existente na referida área, a 15€ cada, possam ser pré-adquiridos no Estádio D. Afonso Henriques.Para adquirir os ingressos, os sócios vitorianos devem deslocar-se nesta sexta-feira, até às 12h30, e das 14h às 18h, ao Atendimento ao Associado do Estádio D. Afonso Henriques, e fazer a requisição do bilhete nominal (primeiro e último nome), devendo apresentar o seu bilhete de identidade no momento da compra, sendo que cada sócio poderá adquirir dois bilhetes, mediante apresentação de dois cartões com a quota de julho (7) em dia.Após a reserva, os sócios vitorianos deverão levantar os ingressos na bilheteira do Estádio do GD Chaves, e pagar através do sistema multibanco, nas horas que antecedem o jogo deste domingo, às 20h30".