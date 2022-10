V. Guimarães distinguida com Medalha de Honra ao Mérito Desportivo

Foi publicada esta quarta-feira em Diário da República, a decisão da Presidência do Conselho de Ministros de conceder ao V. Guimarães a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo.A distinção foi entregue ao presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, na Gala do Centenário, pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, no dia 22 de Setembro. Agora, a concessão da Medalha de Honra ao Mérito Desportivo ao Vitória Sport Clube foi publicada em Diário da República.O Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto argumenta, entre outras coisas, que "ao longo da sua já longa história, o Vitória Sport Clube tem-se afirmado como um dos principais clubes portugueses, participando em diversas competições, nacionais e internacionais, em várias modalidades desportivas e escalões etários e, também, no desporto aptado."No texto publicado em Diário da República destaca-se ainda "o impressionante palmarés desportivo" do Vitória, mas também a aposta "nas Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, na articulação da carreira desportiva com a carreira académica dos seus atletas, com resultados de excelência". Ao mesmo tempo, ressalva-se a "vincada marca identitária" do clube e "o justo reconhecimento público" da sua "relevância social" num percurso de 100 anos que "só foi possível com o empenho de muitos dirigentes, técnicos, praticante e funcionários".A Medalha de Honra ao Mérito Desportivo é uma Medalha que se destina a galardoar individualidades e colectividades nacionais ou estrangeiras pelos serviços prestados em prol do desporto nacional e pela continuidade ou repetição de ações ou factos relevantes prestigiando o desporto nacional e o nome do País.