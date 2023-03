V. Guimarães e Moreno multados por falta de habilitações do treinador

Num cenário que já havia sido verificado anteriormente, o V. Guimarães e o treinador Moreno foram multados devido ao facto de o técnico não ter as habilitações necessárias para dar instruções de pé no banco de suplentes durante os jogos, no caso o nível 4 de treinador. Após o embate frente ao Arouca, o clube viu ser-lhe aplicada uma coima de 2.678 euros, ao passo que Moreno foi multado em 800 euros."A partir do minuto 50 o treinador adjunto da equipa A, João Miguel da Cunha Teixeira [Moreno] esteve em permanência de pé e a dar indicações À sua equipa apenas sentando-se esporadicamente". "Apesar de alertado o Sr. Delegado do clube visitado (Pedro Herculano Leite Gonçalves) pelo Delegado da Liga, a partir do minuto 50 de jogo e durante o restante tempo da segunda parte, o treinador adjunto do clube visitado (JoãoMiguel da Cunha Teixeira) manteve-se em permanência de pé a dar instruções aos seus jogadores para dentro do retângulo de jogo", pode ler-se nos relatórios do árbitro e do delegado da Liga, dado a conhecer esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF. No comunicado do CD é ainda referido que Moreno alegou que apenas se levantou "esporadicamente" e contestou a decisão, mas que esta se manteve, assim como as multas aplicadas.Noutro âmbito, o Vitória foi ainda multado em 857 euros devido ao mau comportamento dos seus adeptos.