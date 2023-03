V. Guimarães e Sp. Braga multados e alvo de processos disciplinares e de inquérito

Se dúvidas houvesse de que o dérbi entre V. Guimarães e Sp. Braga foi bem quente, o mapa de castigos do Conselho de Disciplina dissipa-as por completo, dado que o organismo teve mão pesada para muitos factos que ocorreram no jogo entre os eternos rivais do Minho.O CD da FPF multou o V. Guimarães em 16.510 euros, valor justificado pelo uso de engenhos pirotécnicos, por comportamento incorreto do público e pelas indicações de Moreno, penalizando também o Sp. Braga em 3.588 euros, também pela utilização de pirotecnia e por cânticos.Para além dos castigos monetários, foi também aberto um processo disciplinar a cada um dos clubes e um processo de inquérito ao jogo. As razões estão por conhecer, mas convém recordar que o jogo terminou em confusão no túnel de acesso aos balneários, com vários elementos das duas equipas envolvidas.