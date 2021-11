V. Guimarães empata 4-4 com Sanjoanense em jogo particular

O V. Guimarães, da Liga Bwin, empatou esta sexta-feira 4-4 com a Sanjoanense, da Série A da Liga 3, num encontro particular disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A equipa vimaranense chegou ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Bruno Duarte e de Marcus Edwards, antes de Vinicius reduzir, e esteve a vencer por 3-1 na segunda metade, novamente por intermédio de Bruno Duarte.

Sexto classificado na série mais a norte do terceiro escalão, o conjunto de São João da Madeira virou o resultado com golos de Fostino Manga, Edgar Almeida e Didi, antes do médio vitoriano Tiago Silva fixar o resultado final.

Sem contar com o defesa Borevkovic e o avançado Oscar Estupiñán, ambos em "tratamento às lesões musculares", e com o médio Joseph e o extremo Quaresma, ambos em "gestão de esforço", o treinador do V. Guimarães, Pepa, utilizou 19 jogadores no ensaio com a Sanjoanense, informa o sítio oficial dos minhotos na Internet.