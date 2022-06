V. Guimarães empata no primeiro jogo de preparação

No primeiro jogo de preparação da temporada 2022/23, o V. Guimarães não foi além de um empate a uma bola frente à seleção da AF Braga. Bruno Duarte, assistido por Nélson da Luz, fez o tento do conjunto vimaranense bna partida que teve 70 minutos de duração.Já com os reforços Anderson Silva, Jota Silva, Matheus Índio e Maxwell Woledzi em ação, Pepa utilizou ainda Bruno Varela, Matous Trmal, Miguel Maga, Alberto Costa, Jorge Fernandes, André Amaro, Afonso Freitas, Hélder Sá, Ibrahima Bamba, Dani Silva, Gonçalo Nogueira, Nicolas Janvier, Rochinha, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, Jason Bahamboula e Bruno Duarte. O Vitória anunciou ainda que Celton Biai, Antal Bencze, Bruno Gaspar, Mamadou Tounkara, Abdul Mumin e Tiago Silva fizeram gestão de esforço e que Tomás Händel permanece aos cuidados do departamento médico.Na quinta-feira, os minhotos têm novo encontro de preparação, no caso frente ao S. Lourenço do Douro. O primeiro jogo oficial do V. Guimarães é no dia 21 de julho, frente ao Puskás Akadémia, para a Conference League.