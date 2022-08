V. Guimarães empresta Herculano ao Empoli

O V. Guimarães cedeu o avançado Herculano Nabian ao Empoli, da Série A de Itália. O acordo é válido por uma época, mas o clube italiano fica com uma opção de compra que é acionada automaticamente se forem cumpridos pressupostos que são perfeitamente alcançáveis no decorrer da temporada 2022/2023. A opção de compra é de 450 mil euros.No imediato, o Vitória vai encaixar 150 mil euros com a taxa de empréstimo, mas o negócio renderá mais 450 mil euros após acionada a opção de compra. O negócio pode chegar aos 1,2 milhões de euros, atendendo a outros objetivos que o jogador poderá cumprir em Itália, fixados em 600 mil euros. Além disso, o Vitória reserva 20 por cento do passe de Herculano Nabain, no pressuposto de que o Empoli ficará detentor dos direitos económicos e desportivos do avançado.O presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, afirmou aque a saída de Herculano Nabian, primeiro por empréstimo, baseia-se "numa questão desportiva e não financeira", uma vez que o internacional sub-18 estava ‘tapado’ no plantel. "Depois dos pareceres das equipas técnicas, do departamento de scouting e da direção desportiva, entendemos que esta era a melhor solução a tomar para o Vitória e para o jogador", resumiu o dirigente.