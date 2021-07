V. Guimarães empresta Kim Jung-min ao Busan Ipark

Kim Jung-min vai ser emprestado pelo Vitória ao Busan Ipark, do escalão principal da Coreia do Sul, num acordo que contemplará uma opção de compra no final da temporada.





O médio sul-coreano, de 21 anos, chegou ao Vitória no verão passado, não conseguiu ganhar espaço na equipa principal, fez apenas oito jogos na equipa B e, já em 2021, foi emprestado ao Gangwon FC, do seu país natal.Kim Jun-min ainda tem contrato com o conjunto de Guimarães válido até 2024.