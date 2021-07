V. Guimarães empresta Maddox ao Burton

O Burton anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com o V. Guimarães para o empréstimo de Maddox. O extremo, de 22 anos, está assim de regresso a Inglaterra, onde vai atuar na League 1, terceiro escalão do país.





Formado no Chelsea, Maddox conta ainda com passagens por Cheltenham Town, Tranmere Rovers e Southampton antes de ter chegado a Portugal. No conjunto minhoto, o jovem realizou apenas seis jogos.Maddox já treinou com os restantes companheiros de equipa no conjunto inglês.