V. Guimarães empresta Trmal ao Marítimo

O V. Guimarães chegou a acordo com o Marítimo para a cedência do guarda-redes checo Matous Trmal, de 23 anos. Está encontrado o substituto de Paulo Victor, que rumou à Arábia Saudita.

Segundo o comunicado do Vitória, o Marítimo vai pagar 50 mil euros pela cedência de um ano e fica com opção de compra de 90 por cento do seu passe por 1 milhão de euros. O internacional sub-21 pela República Checa já se juntou ao plantel maritimista, que cumpre estágio em Lousada até terça-feira.