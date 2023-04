V. Guimarães entrega prémios a jovens que participaram em concurso de cartoons e caricaturas

Na reta final das comemorações do centenário, o V. Guimarães entregou, este sábado, os prémios aos jovens do concelho que participaram no concurso de cartoons e caricaturas, promovido pela Comissão de Centenário.Alunos de sete escolas vimaranenses apresentaram um total de 721 trabalhos, avaliados por um júri nas semanas que antecederam a entrega dos prémios, que teve lugar no auditório do pólo de Azurém da Universidade do Minho.O "sucesso do concurso", que, de acordo com Nuno Fernandes, da Comissão do Centenário, "foi muito para lá das nossas expectativas", levou o presidente vitoriano a defender a ideia que a iniciativa "deve continuar nos próximos anos", como meio de divulgação do nome do clube. "Estamos no ano do centenário do Vitória, um clube com uma grande história. É com estas iniciativas que será possível continuarmos a ser o Vitória nas próximas décadas e atingirmos um novo centenário, se possível", afirmou António Miguel Cardoso.Na mesma cerimónia, o presidente do V. Guimarães destacou também a ideia de que "o futuro depende muito dos jovens, por isso promovemos este concurso destinado a esta faixa etária. É importante que os jovens de Guimarães possam sentir o que é o Vitória, mas também perceberem o que está para trás, o que nos foi deixado pelos nossos pais. O que nós desejamos é que os nossos jovens possam sentir todos os dias o que é o Vitória e que nós possamos continuar a passar esse mesmo sentimento aos nossos filhos ou netos. Quando nos envolvemos com o Vitória e com Guimarães temos essa responsabilidade de passar o testemunho do que é este clube aos jovens".O vereador da Câmara Municipal de Guimarães com o pelouro do desporto, Nelson Felgueiras, apontou o concurso como "um bom exemplo de uma iniciativa que mostra que o Vitória é a maior instituição do concelho". Deixou ainda o convite para que a exposição, que irá ser apresentada em várias escolas de Guimarães, possa também ser apresentada nos claustros do antigo Convento de Santa Clara, sede da Edilidade, para que a população vimaranense possa apreciá-la. "O Vitória é, muitas vezes, o cimento que ajuda a unir a nossa comunidade. Esta iniciativa ajudou também o clube a afirmar-se ainda mais em todo o seu território", acrescentou o autarca.