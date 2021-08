V. Guimarães esclarece preços dos bilhetes para 2021/22

Depois de divulgar o preço dos bilhetes para o jogo com o Portimonense, a contar para a 1ª jornada da Liga Bwin, e de terem surgido algumas críticas por parte dos adeptos aos valores cobrados, o V. Guimarães emitiu, na noite desta segunda-feira, um comunicado a esclarecer a situação.





O clube vitoriano começou por explicar que, devido à impossibilidade de se prever como vai evoluir a situação pandémica e as restrições de acesso aos estádios, optou por não vender lugares anuais para esta temporada. Sendo certo que os vimaranenses vão vender apenas bilhetes individuais para cada jogo, o comunicado emitido fez referência a uma gradual descida dos preços praticados à medida que for aumentando a capacidade permitida. Por exemplo, um bilhete para a tribuna da bancada poente, neste momento, com a lotação a 33 por cento, custa 13 euros. Quando a lotação passar a 100 por cento, custará 10 euros.Para além de tudo isto, o V. Guimarães comprometeu-se a compensar os sócios no futuro. "Compreendendo os esforços efetuados por grande parte da massa associativa, o Vitória aplicará em benefício dos sócios que em 2019/20 foram detentores de lugar anual uma medida que visa garantir que estes não sejam prejudicados pelas flutuações que se venham a verificar ao longo da presente temporada, definindo para estes que a diferença entre o valor total que venham a despender em ingressos para os jogos no D. Afonso Henriques ao longo de 2021/22 e o valor do lugar anual pago em 2019/20 seja creditado na aquisição de lugar anual para a próxima temporada. Ou seja, como exemplo, um associado que ao longo da atual temporada adquira bilhetes no valor total de 65€ e que em 2019/20 foi detentor de um lugar no valor de 55€ terá em seu favor um desconto de 10€ na compra do lugar anual para 2022/23", podia ler-se no comunicado.