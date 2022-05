V. Guimarães espera comunicação da Liga a confirmar jogo com o Gil Vicente à porta fechada

O V. Guimarães ainda aguarda a comunicação oficial da Liga a confirmar a realização do jogo à porta fechada na receção ao Gil Vicente, no domingo, devido a um castigo que remonta à época 2019/2020, mas está a preparar o dérbi minhoto no pressuposto de que irá decorrer sem público nas bancadas.Esta decisão da direção prende-se, segundo António Miguel Cardoso, ao facto de que "já não havia nada a fazer em relação ao recurso a este castigo"."Este jogo já nada decide em termos de classificação final, o 6.º lugar está definido, por isso achamos por bem cumprir agora o castigo. Se houvesse algo mais em jogo, como a possibilidade de chegarmos ao 5.º lugar, não teríamos agido desta forma", acrescentou o presidente dos vimaranenses.De acordo com António Miguel Cardoso, "faz todo o sentido cumprir agora o castigo para que possamos ir para a próxima época sem estarmos a pensar quando tal teria de acontecer".