V. Guimarães estabelece parceria para produzir energia para a comunidade

O V. Guimarães assinou uma parceria com a Sustainable Energy Systems (SES) com o objetivo de desenvolver uma Comunidade de Energia, que terá por base o Estádio D. Afonso Henriques.Descrito como um "projeto inovador" pelas suas caraterísticas e "pelo seu contributo para a transição energética", o projeto prevê a instalação de duas centrais de produção de energia fotovoltaica, uma no Estádio D. Afonso Henriques e outra na Academia. No total, serão instalados 1.900 painéis fotovoltaicos, com uma potência global instalada que pode chegar a 1 Megawatt, que permitirá ao V. Guimarães assegurar uma autonomia energética na ordem dos 45%.Do ponto de vista ambiental, a Comunidade de Energia do Vitória evitará 654 toneladas de CO2, o equivalente a plantar 4.575 árvores. Trata-se, aliás, de uma produção energética suficiente para assegurar eletricidade limpa a 351 famílias.De acordo com o V. Guimarães e a empresa Sustainable Energy Systems este projeto terá "um impacto positivo na fatura energética do clube", além de se constituir como "um motor de partilha de energia em comunidade, permitindo o acesso a energia verde, a custos mais equilibrados." A energia produzida nas duas centrais e que não será consumida pelo Vitória será disponibilizada para consumo a famílias e empresas situadas nas zonas envolventes das unidades de produção. O clube assume-se como o membro produtor da Comunidade de Energia, enquanto a SES será o promotor do projeto.O presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, destacou o "papel importante" que o clube assume no âmbito da sua "responsabilidade social e ambiental". "É importante ter um parceiro que nos dá todas as garantias para mantermos esta preocupação com o futuro. É o primeiro projeto em conjunto, mas vamos trabalhar em conjunto para ter outros", anunciou.A parceria permite ao V. Guimarães"estar à frente nesta área tão importante", acrescentou António Miguel Cardoso. "Tudo vamos fazer para que a parceria, que perspetivamos que seja de longo prazo, possa ser importante para a comunidade", sublinhou.O administrador executivo da SES, Paulo Silva, revelou que o projeto "é uma primeira iniciativa de uma parceria muito mais alargada e abrangente, englobado no projeto de sustentabilidade do Vitória". Aquela empresa vai implementar os dois centros produtores nas coberturas do Estádio D. Afonso Henriques e do pavilhão do clube, situado na Academia. "O projeto está pronto e as obras arrancam este mês. Temos a perspetiva de fazer a ligação da primeira central de produção no final de Agosto ou início de Setembro", destacou, notando que se trata de um investimento de cerca de 800 mil euros, num plano de desenvolvimento da empresa "na ordem dos 35 milhões de euros"."Sem qualquer tipo de investimento, o Vitória está a proporcionar à comunidade envolvente energia mais acessível", referiu ainda Paulo Silva, que esclareceu que o investimento financeiro "é sempre feito pela SES. O Vitória faz o investimento de ceder os espaços e infraestruturas num contrato que vai ser operado pela SES durante 15 anos. Ao fim de 15 anos, o Vitória pode ficar com a propriedade do projeto, se assim o entender".Os vimaranenses foram escolhidos como parceiro pelo "interesse particular de contribuir no apoio à comunidade, que o clube faz há anos", mas também pela "existência de um espaço amplo, como a cobertura do Estádio, que não está ser utilizada para nada. É um espaço sub-aproveitado. Além disso, o Vitória tem um perfil de consumo baixo durante o dia, que nos permite escoar o excedente para a comunidade".